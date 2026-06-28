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2026 Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ve burçlara etkileri

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2026 Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ve burçlara etkileri

2026'nın ikinci Merkür retrosu 29 Haziran'da başlıyor. Yaklaşık dört hafta sürecek gökyüzü hareketinin iletişimden teknolojiye, seyahat planlarından ilişkilere kadar birçok alanda etkili olacağı belirtiliyor.

Astrolojiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği Merkür retrosu için geri sayım başladı. 2026 yılının ikinci Merkür retrosu 29 Haziran'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek. Astrolojik değerlendirmelere göre bu süreç Yengeç burcunda yaşanacak.

Merkür retrosu 29 Haziran'da başlayıp 23 Temmuz'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)Merkür retrosu 29 Haziran'da başlayıp 23 Temmuz'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın ikinci Merkür retrosu 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Yaklaşık dört hafta sürecek gökyüzü olayı 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Astrolojide Merkür; iletişim, düşünce, ticaret, teknoloji ve kısa yolculuklarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle retro dönemlerinde yanlış anlaşılmalar, plan değişiklikleri, teknik aksaklıklar ve gecikmeler yaşanabileceğine inanılıyor.

2026 yaz dönemindeki Merkür retrosu Yengeç burcunda gerçekleşecek. (Fotoğraf: A Haber)2026 yaz dönemindeki Merkür retrosu Yengeç burcunda gerçekleşecek. (Fotoğraf: A Haber)

HANGİ BURÇLAR DAHA FAZLA ETKİLENEBİLİR?

Astrolojik değerlendirmelere göre Merkür retrosunun etkileri herkes için aynı olmayabilir. Doğum haritasına bağlı olarak değişiklik gösterse de özellikle şu burçların daha yoğun etkiler hissedebileceği öngörülüyor:

  • Yengeç
  • Oğlak
  • Koç
  • Terazi

Retro döneminde geçmişte yarım kalan konular yeniden gündeme gelebilir. (Fotoğraf: A Haber)Retro döneminde geçmişte yarım kalan konular yeniden gündeme gelebilir. (Fotoğraf: A Haber)

BURÇ BURÇ MERKÜR RETROSU ETKİLERİ

Koç: Aile, ev ve geçmişe dair konular yeniden gündeme gelebilir. Eski dostlarla karşılaşabilir, yarım kalan aile meselelerini tamamlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

Boğa: İletişimde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Yakın çevrenizle ilgili planlar değişebilir ve fikirlerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz.

İkizler: Maddi konular ön plana çıkıyor. Büyük alışverişlerde acele etmemeniz ve harcamalarınızı yeniden değerlendirmeniz faydalı olabilir.

Yengeç: Retro burcunuzda gerçekleşeceği için kişisel kararlarınız daha fazla öne çıkabilir. Geçmişten gelen kişiler veya eski hedefler yeniden hayatınıza girebilir.

Aslan: İç sesinizi daha fazla dinlemek isteyebilirsiniz. Geçmişte yarım kalan manevi ya da kişisel konularla yeniden ilgilenmeniz mümkün.

Merkür retrosunun etkileri doğum haritasındaki yerleşimlere göre değişebilir. (Fotoğraf: A Haber)Merkür retrosunun etkileri doğum haritasındaki yerleşimlere göre değişebilir. (Fotoğraf: A Haber)

Başak: Eski arkadaşlarla yeniden iletişim kurulabilir. Sosyal çevrede yaşanabilecek yanlış anlaşılmaları büyütmeden çözmek önem kazanıyor.

Terazi: İş hayatı ve kariyer planlarında eski projeler yeniden gündeme gelebilir. Tamamlanmayan çalışmalar için ikinci bir fırsat doğabilir.

Akrep: Eğitim, seyahat veya hukuki süreçlerde plan değişiklikleri yaşanabilir. Eski deneyimler yeni kararlar almanızda yol gösterici olabilir.

Yay: Ortak gelirler, borçlar ve finansal paylaşımlar yeniden değerlendirilebilir. İlişkilerde güven ve sınırlar konusunda önemli farkındalıklar oluşabilir.

Astrolojide Merkür, iletişim ve düşünce süreçleriyle ilişkilendiriliyor. (Fotoğraf: A Haber)Astrolojide Merkür, iletişim ve düşünce süreçleriyle ilişkilendiriliyor. (Fotoğraf: A Haber)

Oğlak: İkili ilişkilerde geçmiş konuşmalar tekrar gündeme gelebilir. Sorunları açık iletişimle çözmek bu dönemde daha fazla önem taşıyor.

Kova: İş düzeni ve günlük sorumluluklarda küçük aksaklıklar görülebilir. Ertelenen işleri tamamlamak ve rutinleri düzenlemek için uygun bir süreç olabilir.

Balık: Aşk hayatı ve yaratıcı çalışmalar hareketlenebilir. Geçmişten gelen duygular veya eski projeler yeniden ilgi odağı haline gelebilir.

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