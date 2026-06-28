2026 Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ve burçlara etkileri

2026'nın ikinci Merkür retrosu 29 Haziran'da başlıyor. Yaklaşık dört hafta sürecek gökyüzü hareketinin iletişimden teknolojiye, seyahat planlarından ilişkilere kadar birçok alanda etkili olacağı belirtiliyor.

Astrolojiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği Merkür retrosu için geri sayım başladı. 2026 yılının ikinci Merkür retrosu 29 Haziran'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek. Astrolojik değerlendirmelere göre bu süreç Yengeç burcunda yaşanacak.

Merkür retrosu 29 Haziran'da başlayıp 23 Temmuz'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber) MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2026'nın ikinci Merkür retrosu 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Yaklaşık dört hafta sürecek gökyüzü olayı 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Astrolojide Merkür; iletişim, düşünce, ticaret, teknoloji ve kısa yolculuklarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle retro dönemlerinde yanlış anlaşılmalar, plan değişiklikleri, teknik aksaklıklar ve gecikmeler yaşanabileceğine inanılıyor.