Bir asırlık heyecan bugün! 100. Gazi Koşusu yarış programı ve bilmeniz gerekenler

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GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gazi Koşusu, Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yarış ayrıca D-Smart platformu ile Spor Smart kanalından da izlenebilecek.

100. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu yıl Gazi Koşusu'nda birinci olan safkanın sahibi 50 milyon TL ikramiye alacak. Dereceye giren diğer safkanlar için belirlenen ödüller ise şu şekilde: