Bir asırlık heyecan bugün! 100. Gazi Koşusu yarış programı ve bilmeniz gerekenler
Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan takvime göre Gazi Koşusu bu yıl 100'üncü kez bugün düzenlenecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarışta 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Yarış öncesinde tüm hazırlıklar tamamlanırken gözler bugün koşulacak tarihi mücadeleye çevrildi.
Türk at yarışçılığının köklü organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu, bugün 100'üncü kez düzenleniyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün açıkladığı programa göre yarış, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarış öncesinde düzenlenen hazırlık koşularının ardından gözler, Türk yarışçılığının en prestijli mücadelesine çevrildi.
100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan yarış programına göre 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar (bugün) İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek. Yarışın başlangıç saati 17.15 olarak açıklandı. Yarışta farklı safkanlar mücadele edecek, hipodrom programında gün içinde farklı koşular da yer alacak.
Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen organizasyonda, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Bu yılki yarış, organizasyonun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek.
GAZİ KOŞUSU NEDİR?
Gazi Koşusu, Türkiye'de yalnızca 3 yaşlı İngiliz safkanlarının katılabildiği ve her yıl bir kez düzenlenen at yarışıdır. İlk kez 1927 yılında gerçekleştirilen yarış, Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmeye devam ediyor. Yarış, Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize ediliyor ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuluyor.