Sakarya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 847 silah imal edilebilecek parça ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran 2026 tarihinde D-650 Karayolu Adapazarı Kirazca mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde bulunan 32 ADM 799 plakalı araç, kolluk ekiplerince durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.

Hakimlik kararında, "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu değerlendirilerek araçta, şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları çanta ile diğer eşyalarda arama yapılmasına, ele geçirilecek suç unsurlarına el konulmasına ve dijital materyallerin incelenmesine izin verildi.

MAHKEMEDEN ARAMA KARARI ÇIKTI Başsavcılığın talebi üzerine Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı gün araç, şüpheliler ve üzerlerindeki eşyalarda arama yapılmasına karar verildi.

Sakarya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyonda 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi. Soruşturmanın detaylarına ahaber.com.tr ulaştı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sakarya’da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik operasyonda 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi; 3 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın detaylarına ahaber.com.tr ulaştı.(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

2 BİN 366 ADET SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan detaylı aramada; 1.000 adet iç gövde bloğu, 519 adet namlu, 467 adet namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma, 380 adet fişek yatağı olmak üzere birleştirildiğinde 847 adet silah imal edilebilecek toplam 2 bin 366 parça ele geçirildi.



Silah parçalarını Konya'nın Beyşehir ilçesinde A.S. ve Y.E.Ö. isimli kişilerden teslim aldıklarını beyan etmeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirtilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

3 GÖZALTI, 2 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında yakalanan O.T., M.K. ve T.T. gözaltına alınırken, firari durumda bulunan A.S. ile Y.E.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili kolluk birimlerince sürdürüldüğü açıklandı.