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8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen "Sahte İş" operasyonunda internet siteleri ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Soruşturmada 54 mağdur tespit edildi.

Kars merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen "Sahte İş" operasyonunda, internet siteleri ile sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün ilanları ve "evde paketleme işi" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Soruşturmada 54 kişinin mağdur edildiği ve milyonlarca lira zararın oluştuğu belirlendi.

8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı - 1

8 İLDE 'SAHTE İŞ' OPERASYONU: 21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden organize şekilde dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı - 2

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin internet sitelerinde sahte ürün ilanları yayımladığı, Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden ise "Evde paketleme iş imkanı" adı altında ilanlar paylaşarak vatandaşlardan para topladığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin banka hesaplarını kullandırarak dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği de tespit edildi.

8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı - 3

OPERASYON 8 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hazırlanan operasyon kapsamında 23 Haziran'da Mersin, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, Yalova, Aydın, Diyarbakır ve Adana'da toplam 32 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı - 4

54 MAĞDUR, MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 54 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

Yetkililer, mağdurların milyonlarca lira maddi zarara uğradığını belirledi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı - 5

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ederken, yetkililer internet üzerinden yapılan alışverişlerde ve iş ilanlarında vatandaşların resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı - 6

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

8 ilde düzenlenen operasyonun merkezi neresiydi?

Operasyon, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon hangi illerde yapıldı?

Mersin, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, Yalova, Aydın, Diyarbakır ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaç kişi tutuklandı?

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık yöntemi neydi?

Şüphelilerin sahte ürün ilanları ile sosyal medya üzerinden "Evde paketleme iş imkanı" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edildi.

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