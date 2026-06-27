100. Gazi Koşusu heyecanı! Tarih, saat ve yarış programı belli oldu

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan takvime göre Gazi Koşusu bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarışta 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Yarış öncesinde son grup koşuları da haziran ayında yapılacak.

Türk at yarışçılığının köklü organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu, bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek. Türkiye Jokey Kulübü'nün açıkladığı programa göre yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarış öncesinde düzenlenecek hazırlık koşuları da yarış takviminin önemli etapları arasında bulunuyor.

(Fotoğraf: AA) 100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan yarış programına göre 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek. Yarışın başlangıç saati 17.15 olarak açıklandı. Yarışta farklı safkanlar mücadele edecek, hipodrom programında gün içinde farklı koşular da yer alacak. (Görsel: A Haber) Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen organizasyonda, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Bu yılki yarış, organizasyonun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek.