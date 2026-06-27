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100. Gazi Koşusu heyecanı! Tarih, saat ve yarış programı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
100. Gazi Koşusu heyecanı! Tarih, saat ve yarış programı belli oldu

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan takvime göre Gazi Koşusu bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarışta 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Yarış öncesinde son grup koşuları da haziran ayında yapılacak.

Türk at yarışçılığının köklü organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu, bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek. Türkiye Jokey Kulübü'nün açıkladığı programa göre yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarış öncesinde düzenlenecek hazırlık koşuları da yarış takviminin önemli etapları arasında bulunuyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan yarış programına göre 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek. Yarışın başlangıç saati 17.15 olarak açıklandı. Yarışta farklı safkanlar mücadele edecek, hipodrom programında gün içinde farklı koşular da yer alacak.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen organizasyonda, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte mücadele edecek. Bu yılki yarış, organizasyonun 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSU NEDİR?

Gazi Koşusu, Türkiye'de yalnızca 3 yaşlı İngiliz safkanlarının katılabildiği ve her yıl bir kez düzenlenen at yarışıdır. İlk kez 1927 yılında gerçekleştirilen yarış, Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmeye devam ediyor. Yarış, Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize ediliyor ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuluyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gazi Koşusu, Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yarış ayrıca D-Smart platformu ile Spor Smart kanalından da izlenebilecek.

100. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu yıl Gazi Koşusu'nda birinci olan safkanın sahibi 50 milyon TL ikramiye alacak. Dereceye giren diğer safkanlar için belirlenen ödüller ise şu şekilde:

  • 2'ncilik: 20 milyon TL
  • 3'üncülük: 10 milyon TL
  • 4'üncülük: 5 milyon TL
  • 5'incilik: 2,5 milyon TL

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GAZİ KOŞUSUNDAKİ TARİHİ REKORLAR

Bir asırlık geçmişe sahip Gazi Koşusu, bugüne kadar birçok unutulmaz başarıya sahne oldu.

  • Gazi Koşusu tarihinin en hızlı derecesi, 1996 yılında 2.26.22'lik süreyle yarışı tamamlayan Bold Pilot'a ait. Bu rekor günümüze kadar geçilemedi.
  • Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nda 9 kez birincilik elde ederek en fazla yarış kazanan jokey olarak kayıtlarda yer alıyor.
  • Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu art arda 7 kez kazanarak üst üste kazanma rekorunun sahibi oldu.

100. Gazi Koşusu'nda 27 at yarışacak. (Görsel: AA)100. Gazi Koşusu'nda 27 at yarışacak. (Görsel: AA)

100. GAZİ KOŞUSUNDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

No Safkan Adı
1 AIMUS LIBERATUS
2 ALMIGHTY ESPRIT
3 ANSHBA
4 BALLAD KING
5 BAY NALCAKAN
6 BRANDO
7 ERSELE BEYI
8 GOLDRAKHAN
9 JAZZ RUNNER
10 JOYFUL FOREVER
11 KRALIN DANSI
12 MANDRAKE
13 MASSIMO SUPREMO
14 METAL HEART
15 MUCHO BUENO
16 RABOVO
17 SILENT TREATMENT
18 THE REAL ONE
19 UPAMECANO
20 WHIZBANG
21 JAEHAERA
22 NEURO MATH
23 SUPER TOMO
24 FALCONNIDAE
25 SHADOW SOLDIER
26 RAND AL THOR
27 BIZON

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