Derede kaybolmuştu acı haber geldi! Cesedine ulaşıldı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'in cansız bedenine haftalar süren aramaların ardından ulaşıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda Alptekin'in cesedi, suya girdiği noktadan 4 kilometre uzaklıkta bulunurken, olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Adana'da günlerdir umutla beklenen haber acı geldi. Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta serinlemek amacıyla girdiği Körkün Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'den gelen haber, yakınlarını yasa boğdu.
GÜNLERDİR ARANIYORDU
Kaybolduğu gün başlatılan arama kurtarma çalışmalarında jandarma ve polis ekipleri bölgede yoğun mesai harcadı. Çayın farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarda Alptekin'e ulaşabilmek için geniş çaplı arama yapıldı.
ACI HABER GELDİ
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Ömer Alptekin'in cansız bedeni, suya girdiği noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
31 Mayıs'ta gelen kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları, Alptekin'in cansız bedeninin bulunmasıyla son buldu. Acı haber, ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.