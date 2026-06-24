Derede kaybolmuştu acı haber geldi! Cesedine ulaşıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'in cansız bedenine haftalar süren aramaların ardından ulaşıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda Alptekin'in cesedi, suya girdiği noktadan 4 kilometre uzaklıkta bulunurken, olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.