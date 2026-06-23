2026 GSB yaz kampı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için başvuruda belirtilen öncelik durumlarına ilişkin belgelerin de Gençlik Merkezine teslim edilmesi şart bulunuyor. Gerekli evrakları ibraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Boş kalan kontenjanlara ise yedek adaylar yerleştirilecek.

Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

Kalan kamp dönemlerine ilişkin başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar alınacak. (Fotoğraf: A Haber)

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ İMZASI ZORUNLU

Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşını doldurmamış olan gençlerin, belgelerini velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri gerekiyor. Yetkililer, eksik evrak nedeniyle hak kaybı yaşanmaması için adayların teslim sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

KALAN DÖNEMLER İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İlk beş dönemin sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler diğer kamp dönemlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kalan dönemler için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar e-genc.gsb.gov.tr üzerinden alınmaya devam edecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, tercih ettikleri kamp türünü seçerek işlemlerini çevrim içi olarak tamamlayabilecek.