2026 GSB yaz kampı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 Yaz Gençlik Kampları için ilk 5 döneme ait sonuçlar erişime açıldı. Kampa katılmaya hak kazanan adayları belge teslim süreci beklerken diğer dönemler için başvurular da 26 Temmuz'a kadar devam edecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları kapsamında 2026 yılının ilk beş dönemine ilişkin başvuru sonuçları açıklandı. Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil temalı kamplara başvuran gençler, sonuçlarını e-Genc sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Kampa yerleşen adaylar için kayıt ve belge teslim süreci de başladı.
SONUÇLAR "E-GENC" ÜZERİNDEN ÖĞRENİLİYOR
Gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan Yaz Gençlik Kampları için ilk 5 dönem sonuçları erişime açıldı. Başvuru yapan adaylar, sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresinden sorgulayabiliyor.
Her yıl düzenlenen kamplar kapsamında bu yıl da farklı yaş gruplarındaki gençler, Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil kamplarında bir araya gelecek.
GSB GENÇLİK KAMPLARI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar şu adımları izleyebilir:
- e-genc.gsb.gov.tr adresine giriş yapın.
- T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sisteme erişim sağlayın.
- Başvuru sonuç ekranından yerleştirme durumunuzu kontrol edin.
- Kampa hak kazandıysanız başvuru belgesini indirerek en yakın Gençlik Merkezine teslim edin.