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2026 GSB yaz kampı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 GSB yaz kampı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 Yaz Gençlik Kampları için ilk 5 döneme ait sonuçlar erişime açıldı. Kampa katılmaya hak kazanan adayları belge teslim süreci beklerken diğer dönemler için başvurular da 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları kapsamında 2026 yılının ilk beş dönemine ilişkin başvuru sonuçları açıklandı. Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil temalı kamplara başvuran gençler, sonuçlarını e-Genc sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Kampa yerleşen adaylar için kayıt ve belge teslim süreci de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 Yaz Gençlik Kampları'nın ilk 5 dönem sonuçlarını erişime açtı. (Fotoğraf: GSB)Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 Yaz Gençlik Kampları'nın ilk 5 dönem sonuçlarını erişime açtı. (Fotoğraf: GSB)

SONUÇLAR "E-GENC" ÜZERİNDEN ÖĞRENİLİYOR

Gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan Yaz Gençlik Kampları için ilk 5 dönem sonuçları erişime açıldı. Başvuru yapan adaylar, sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresinden sorgulayabiliyor.

Her yıl düzenlenen kamplar kapsamında bu yıl da farklı yaş gruplarındaki gençler, Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil kamplarında bir araya gelecek.

Başvuru yapan adaylar sonuçlarını e-Genc sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. (Fotoğraf: A Haber)Başvuru yapan adaylar sonuçlarını e-Genc sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

GSB GENÇLİK KAMPLARI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar şu adımları izleyebilir:

  • e-genc.gsb.gov.tr adresine giriş yapın.
  • T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sisteme erişim sağlayın.
  • Başvuru sonuç ekranından yerleştirme durumunuzu kontrol edin.
  • Kampa hak kazandıysanız başvuru belgesini indirerek en yakın Gençlik Merkezine teslim edin.

YAZ KAMPI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin belge işlemlerini tamamlaması gerekiyor. (Fotoğraf: A Haber)Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin belge işlemlerini tamamlaması gerekiyor. (Fotoğraf: A Haber)

YERLEŞEN ADAYLAR İÇİN BELGE SÜRECİ BAŞLADI

Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için başvuruda belirtilen öncelik durumlarına ilişkin belgelerin de Gençlik Merkezine teslim edilmesi şart bulunuyor. Gerekli evrakları ibraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Boş kalan kontenjanlara ise yedek adaylar yerleştirilecek.

Kalan kamp dönemlerine ilişkin başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar alınacak. (Fotoğraf: A Haber)Kalan kamp dönemlerine ilişkin başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar alınacak. (Fotoğraf: A Haber)

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ İMZASI ZORUNLU

Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşını doldurmamış olan gençlerin, belgelerini velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri gerekiyor. Yetkililer, eksik evrak nedeniyle hak kaybı yaşanmaması için adayların teslim sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

KALAN DÖNEMLER İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İlk beş dönemin sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler diğer kamp dönemlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kalan dönemler için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar e-genc.gsb.gov.tr üzerinden alınmaya devam edecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, tercih ettikleri kamp türünü seçerek işlemlerini çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

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