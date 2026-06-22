Kayseri'de yürekleri ağza getiren olay! Ağaç aracın üzerine devrildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde üzerine ağaç devrilen araç hasar gördü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üzerine ağaç devrilen araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde kökü iki otoparkı ayıran duvarın altından bulunan ağaç, park hakindeki bir SUV aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motorlu testereyle ağacı küçülterek, halat yardımıyla aracın üzerinden aldı. Araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.