Kağıthane'de sokakta başlayan takiple 'zula evi'ne operasyon: 650 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Seyrantepe'de sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla yakaladığı 2 kişinin bağlantılarını takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Rıdvan U.'nun evine Ömer B.'nin (22) yüklü miktarda uyuşturucu sakladığı belirlendi. Adresteki polis ekiplerini fark eden Ömer B.'nin kaçmasının ardından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan 1 kilogram 830 gram marihuana ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda yakalanan 6 kişiden 3'ü 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin toplam 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede uyuşturucu temin eden sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda caddede Seher Ç. (24) ile Feride Z.A.'yı (21) durdurdu. Yapılan aramalarda 4 paket halinde satışa hazır toplam 8 gram marihuana ele geçirildi.

650 BİN LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucunun temin edildiği adresi belirledi. Rıdvan U.'nun Seyrantepe Mahallesi'ndeki evine Ömer B.'nin (22) yüklü miktarda uyuşturucu sakladığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çevrede yapılan çalışmalarda Ömer B.'nin eve gelerek içeri girmeye çalıştığını fark eden polis ekipleri 'Dur' ihtarında bulundu. Kaçan Ömer B.'nin ardından eve düzenlenen operasyonda 315 paket halinde satışa hazır 1 kilogram 830 gram marihuana, 2 hassas terazi, paketleme malzemeleri, elektronik paketleme cihazı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda Rıdvan U. (31), Y.K. (23), H.M.K. (25) ve Ömer B. (22) yakalandı. Sarıyer Huzur Mahallesi'nde yakalanan Ömer B.'nin üzerinde yapılan aramada 37 bin 100 lira ele geçirildi. Emniyette 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Seher Ç. (24) ile Feride Z.A. (21) savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Rıdvan U. (31) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.K. (23), H.M.K. (25) ve Ömer B. (22) 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN 14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüphelilerden Seher Ç.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Evden hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 4, Rıdvan U.'nun 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 3, Ömer B.'nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından olmak üzere toplam 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.