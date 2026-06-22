Avcılar'da 3 katlı binada yangın! Çatı kullanılamaz hale geldi

Avcılar'da 3 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıkması sonucu büyük bir panik yaşandı. Binanın çatısı alev alırken olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, alevler kontrol altına alındı.