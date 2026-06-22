Avcılar'da 3 katlı binada yangın! Çatı kullanılamaz hale geldi
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Avcılar'da 3 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıkması sonucu büyük bir panik yaşandı. Binanın çatısı alev alırken olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, alevler kontrol altına alındı.
İstanbul Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Avcılar Firüzköy Mahallesi Kuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken alev alev yanan çatı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.