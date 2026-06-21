Gizemli ölümün ardındaki sır: "Söylediğin her şeyi yaptım adamı öldürdüm"

Konya’da evinde ölü bulunan İbrahim Ekici’nin şüpheli vefatı, eşinin çelişkili ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. Otopside kesin ölüm nedeni belirlenemezken, sızan şok mesajlar cinayet şüphesini zirveye taşıdı.

Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici (39), 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeni belirlemese de 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin (43) çelişkili hareketleri nedeniyle soruşturmayı derinleştiren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, çiftin engelli çocuklarını, muskacılık ve büyücülük yapan Hüseyin Sarıbaş'a (47) tedavi ettirmeye çalıştıklarını belirledi.

Ekici çiftini, çocuğun ve annesinin cinler aleminde seçilmiş safkan insanlar olduğuna inandıran Sarıbaş, Mine Ekici'nin içine bir cin bulunduğunu, kendisiyle birlikte olursa doğacak erkek çocuğun kendisinin veliahdı olacağını, İbrahim Ekici'nin de 21 Ağustos'ta öleceğini ve cennete gideceğini öne sürdü. Ölümü kabul eden ve 21 Ağustos'u sabırsızlıkla bekleyen Ekici'nin, 31 Mart'ta ölü bulunduğu ortaya çıktı.