Ağabeyinin ardından kardeşi de hayata tutunamadı

Erzurum'da 2 Haziran'da evlerinde dili boğazına kaçınca nefessiz kalan 23 yaşındaki Şeyma Tutaş, ağabeyi Ömer Tutaş'ın müdahalesiyle yeniden nefes aldıktan sonra kaldırıldığı hastanede 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kardeşini kurtarmak için seferber olan ancak aynı gün rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ömer Tutaş'ın ardından gelen acı haber, aileyi ikinci kez yıktı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olay, geride yürek burkan bir dram bıraktı. Osman Bektaş Mahallesi'ndeki evlerinde kahvaltı yapan kardeşlerden Şeyma Tutaş, bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, zamanla yarışarak kardeşine müdahale etti. Boğazına kaçan dili çıkaran ağabey, Şeyma'nın yeniden nefes almasını sağladı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından genç kadın ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KURTARMAK İSTERKEN KENDİ HAYATINI KAYBETTİ Kardeşinin hastaneye götürülmesinin ardından eve çıkan Ömer Tutaş da fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın bir süredir kalp rahatsızlığı yaşadığı ve arkadaşlarının ısrarıyla aynı gün saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.