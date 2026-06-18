Akademisyenden mafya usulü tahsilat: 5 kilo altın için işkence yaptılar | Her detayı kan dondurdu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde başlayan ve İstanbul’da bir rezidansta devam eden akılalmaz işkence ve gasp olayı, hazırlanan iddianameyle gün yüzüne çıktı. 5 kilo altın borcunu ödeyemeyen iş insanını kaçırtıp işkence yaptırdığı öne sürülen Doç. Dr. Maruf Göğebakan hakkında 56 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Kenan Türkoğlu, Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Maruf Göğebakan'dan 5 kilo altın borç aldı. İflas eden Türkoğlu, borcunu ödeyemeyince Göğebakan tarafından tehdit edildi.
Göğebakan'ın telefonda, "bu parayı ben alamıyorsam Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin var o bu işi halleder. Ona devredeceğim ve senden mutlaka alacağım" dediğini iddia eden Türkoğlu, 24 Aralık 2025 tarihinde Mustafa Uysal, Bilal İnce ve Ali Durmuş tarafından arabayla kaçırılıp, götürüldüğü gecekondu da darp edildi.
İFADE VERMESİN DİYE 12 GÜN BOYUNCA REFAKAT ETTİLER
Sanık Mustafa Uysal'ın hemşire olan kız arkadaşı Suna Oral, durumu ağırlaşan Türkoğlu'na ilaç verip serum taktı. Aldığı darbeler nedeniyle bir gözünde görme kaybı olan ve vücudunda ağır kemik kırıkları oluşan Türkoğlu sanıklar tarafından hastaneye götürdü. 12 gün boyunca refakatçi olan sanıklar, Kenan Türkoğlu'nun gerçekleri polise anlatmasına da engel oldular. Tedavisinin ardından tekrar rehin alınan Türkoğlu, bu kez İstanbul Ataşehir'de bir rezidansa götürüldü.
KUZENİNİ TEHDİT ETTİLER: "SONUN BÖYLE OLACAK"
Sabah'ın haberine göre Sanıklar, işkence yaptıkları Kenan Türkoğlu'nu sandalye üzerinde oturtarak, iş insanı kuzeni Orhan Aysoy'u görüntülü arattı. Sanık Umut Ken'in, "Orhan akıllı ol, masaya gel, yoksa senin de sonun böyle olacak" diyerek tehditler savurdu. Bununla da yetinmeyen sanıklar, Orhan Aysoy'un Gebze'deki akaryakıt istasyonunu 5 kişiyle basarak baskı kurmaya çalıştı. Sanıklardan Maruf Göğebakan ise, "Bu parayı senden almasını biliriz. Türkiye'nin en büyük 3. mafyasını tuttuk, sana bundan sonra rahat yok" ifadelerine yer verdi.
ANNESİNDEN ZORLA PARA TAHSİL ETTİLER
Sanıklar, 9 Ocak tarihinde Kenan Türkoğlu'nu anne Fatma Türkoğlu'nun yanına götürerek banka hesabından 487 bin TL para transferi yaptırdı. Para transferinin ardından anne Türkoğlu, savcılığa giderek şikayetçi oldu. 12 Ocak tarihinde sanıklarla beraber tekrar annesinin yanına giden Türkoğlu, bu kez eve yalnız çıktı. Durumdan haberdar olan polis ekipleri adrese geldi.
HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Maruf Göğebakan'ın 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'Alacağın tahsili amacıyla yaralama', 'Nitelikli yağma' ve 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından toplam 56 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. 16 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.
HEMŞİREYE DE DAVA AÇILDI
Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri de hemşire Suna Oral oldu. Şüphelilerin çağrısıyla rezidansa gelen hemşire Oral'ın, Kenan Türkoğlu'nun ağır işkence gördüğünü, kemiklerinin kırıldığını ve zorla alıkonulduğunu bilmesine rağmen, olayı yetkili makamlara bildirmediği saptandı. İddianamede, yaralıya tıbbi müdahalede bulunup suçu gizleyen hemşire hakkında 'Suçu Bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.