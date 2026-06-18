Akademisyenden mafya usulü tahsilat: 5 kilo altın için işkence yaptılar | Her detayı kan dondurdu

Göğebakan'ın telefonda, "bu parayı ben alamıyorsam Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin var o bu işi halleder. Ona devredeceğim ve senden mutlaka alacağım" dediğini iddia eden Türkoğlu, 24 Aralık 2025 tarihinde Mustafa Uysal, Bilal İnce ve Ali Durmuş tarafından arabayla kaçırılıp, götürüldüğü gecekondu da darp edildi.

Sanık Mustafa Uysal'ın hemşire olan kız arkadaşı Suna Oral, durumu ağırlaşan Türkoğlu'na ilaç verip serum taktı. Aldığı darbeler nedeniyle bir gözünde görme kaybı olan ve vücudunda ağır kemik kırıkları oluşan Türkoğlu sanıklar tarafından hastaneye götürdü. 12 gün boyunca refakatçi olan sanıklar, Kenan Türkoğlu'nun gerçekleri polise anlatmasına da engel oldular. Tedavisinin ardından tekrar rehin alınan Türkoğlu, bu kez İstanbul Ataşehir'de bir rezidansa götürüldü.

KUZENİNİ TEHDİT ETTİLER: "SONUN BÖYLE OLACAK"

Sabah'ın haberine göre Sanıklar, işkence yaptıkları Kenan Türkoğlu'nu sandalye üzerinde oturtarak, iş insanı kuzeni Orhan Aysoy'u görüntülü arattı. Sanık Umut Ken'in, "Orhan akıllı ol, masaya gel, yoksa senin de sonun böyle olacak" diyerek tehditler savurdu. Bununla da yetinmeyen sanıklar, Orhan Aysoy'un Gebze'deki akaryakıt istasyonunu 5 kişiyle basarak baskı kurmaya çalıştı. Sanıklardan Maruf Göğebakan ise, "Bu parayı senden almasını biliriz. Türkiye'nin en büyük 3. mafyasını tuttuk, sana bundan sonra rahat yok" ifadelerine yer verdi.

ANNESİNDEN ZORLA PARA TAHSİL ETTİLER

Sanıklar, 9 Ocak tarihinde Kenan Türkoğlu'nu anne Fatma Türkoğlu'nun yanına götürerek banka hesabından 487 bin TL para transferi yaptırdı. Para transferinin ardından anne Türkoğlu, savcılığa giderek şikayetçi oldu. 12 Ocak tarihinde sanıklarla beraber tekrar annesinin yanına giden Türkoğlu, bu kez eve yalnız çıktı. Durumdan haberdar olan polis ekipleri adrese geldi.