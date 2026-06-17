Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu! 3 tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas'ta 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunun tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.