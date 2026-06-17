Gökyüzünde nadir buluşma! Gümüşhane'de kartpostallık şölen
Gümüşhane'de 17 Haziran akşamı gün batımının ardından nadir görülen gezegen hizalanması gökyüzünü adeta ışıklandırdı. İnce hilalin yanında sıralanan Venüs, Jüpiter ve Merkür, Harşit Çayı üzerinde eşsiz görüntüler oluştururken, vatandaşlar ve fotoğrafçılar bu görsel şöleni kayıt altına almak için yüksek noktalara akın etti.
Gümüşhane semaları, astronomi tutkunlarının uzun süredir beklediği sıra dışı bir gökyüzü olayına ev sahipliği yaptı. Gün batımının hemen ardından ortaya çıkan ince hilal, Venüs, Jüpiter ve Merkür ile aynı hat üzerinde buluşarak görenleri kendisine hayran bıraktı. Dünya genelinde yalnızca belirli bölgelerden net şekilde gözlemlenebilen bu nadir hizalanma, kentte unutulmaz anlara sahne oldu.
HARŞİT ÇAYI ÜZERİNDE MUHTEŞEM KARELER
Kentin usta fotoğrafçılarından Metin Aydın'ın objektifine yansıyan görüntülerde, Ay ve gezegenlerin birbirine en yakın konumu dikkat çekti. Şehir merkezinin simgelerinden Harşit Çayı'nın üzerinde beliren gökyüzü manzarası, kentsel siluetle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Vatandaşlar, bu eşsiz anları kaçırmamak için kentin yüksek noktalarına ve Harşit Çayı çevresine akın ederken, cep telefonları ve profesyonel kameralarla gökyüzündeki şöleni kayıt altına aldı.