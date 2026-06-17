Gökyüzünde nadir buluşma! Gümüşhane'de kartpostallık şölen

(Fotoğraf - İHA) GÖKYÜZÜNDE ÜÇ GEZEGEN AYNI HİZADA Gözlem sırasında ince hilal şeklindeki Ay'a, gökyüzünün en parlak cisimlerinden Venüs eşlik etti. Bu ikiliye batı ufkunda parlayan Jüpiter ve daha sönük görünümüyle Merkür de katıldı. Gezegenlerin gökyüzünde yan yana dizildiği anlar, kent genelinde büyük ilgi gördü.

(Fotoğraf - İHA) "DÜNYA IŞIĞI" ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ Gecenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise bilim dünyasında "Dünya ışığı" olarak bilinen doğa olayı oldu. Ay'ın güneş ışığı almayan karanlık yüzeyi, Dünya'dan yansıyan ışık sayesinde hafifçe parlayarak çıplak gözle seçilebildi.