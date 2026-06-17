Gökyüzünde nadir buluşma! Gümüşhane'de kartpostallık şölen

Gümüşhane'de 17 Haziran akşamı gün batımının ardından nadir görülen gezegen hizalanması gökyüzünü adeta ışıklandırdı. İnce hilalin yanında sıralanan Venüs, Jüpiter ve Merkür, Harşit Çayı üzerinde eşsiz görüntüler oluştururken, vatandaşlar ve fotoğrafçılar bu görsel şöleni kayıt altına almak için yüksek noktalara akın etti.

Gümüşhane semaları, astronomi tutkunlarının uzun süredir beklediği sıra dışı bir gökyüzü olayına ev sahipliği yaptı. Gün batımının hemen ardından ortaya çıkan ince hilal, Venüs, Jüpiter ve Merkür ile aynı hat üzerinde buluşarak görenleri kendisine hayran bıraktı. Dünya genelinde yalnızca belirli bölgelerden net şekilde gözlemlenebilen bu nadir hizalanma, kentte unutulmaz anlara sahne oldu.

HARŞİT ÇAYI ÜZERİNDE MUHTEŞEM KARELER

Kentin usta fotoğrafçılarından Metin Aydın'ın objektifine yansıyan görüntülerde, Ay ve gezegenlerin birbirine en yakın konumu dikkat çekti. Şehir merkezinin simgelerinden Harşit Çayı'nın üzerinde beliren gökyüzü manzarası, kentsel siluetle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Vatandaşlar, bu eşsiz anları kaçırmamak için kentin yüksek noktalarına ve Harşit Çayı çevresine akın ederken, cep telefonları ve profesyonel kameralarla gökyüzündeki şöleni kayıt altına aldı.

GÖKYÜZÜNDE ÜÇ GEZEGEN AYNI HİZADA

Gözlem sırasında ince hilal şeklindeki Ay'a, gökyüzünün en parlak cisimlerinden Venüs eşlik etti. Bu ikiliye batı ufkunda parlayan Jüpiter ve daha sönük görünümüyle Merkür de katıldı. Gezegenlerin gökyüzünde yan yana dizildiği anlar, kent genelinde büyük ilgi gördü.

"DÜNYA IŞIĞI" ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Gecenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise bilim dünyasında "Dünya ışığı" olarak bilinen doğa olayı oldu. Ay'ın güneş ışığı almayan karanlık yüzeyi, Dünya'dan yansıyan ışık sayesinde hafifçe parlayarak çıplak gözle seçilebildi.

Bu nadir gökyüzü buluşması, hem astronomi meraklılarına hem de fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler ve eşsiz anlar yaşattı. Gümüşhane semalarında yaşanan bu görsel şölen, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntüler ortaya çıkardı.