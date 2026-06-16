TEM Otoyolu’nda panik anlar: Araç alev aldı

Bolu'da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir cipte çıkan yangın itfaiye ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir cipte çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde İstanbul istikametine seyir halinde olan 58 ACJ 226 plakalı cip, Yakuplar köyü mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Bolu Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle araçta ciddi oranda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.