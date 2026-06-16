Haber alamayan yakınları eve girdi! Acı gerçekle karşılaştılar

Hamidiye Mahallesi Adıyaman Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan Lütfiye B.'den haber alamayan yakınları, saat 18.30 sıralarında eve gitti.

Kapıyı açan olmayınca yanlarında bulunan yedek anahtarla daireye giren yakınları kadını yerde hareketsiz yatarken bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lütfiye B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.