Şanlıurfa'da akrabaların taşlı sopalı kavgası hastanede bitti: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba oldukları öğrenilen 2 grubun tartışmasında olan oldu. Çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.