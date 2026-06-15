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Şanlıurfa'da akrabaların taşlı sopalı kavgası hastanede bitti: Yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Şanlıurfa'da akrabaların taşlı sopalı kavgası hastanede bitti: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba oldukları öğrenilen 2 grubun tartışmasında olan oldu. Çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGADA 6 YARALI VAR

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

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