Şanlıurfa'da akrabaların taşlı sopalı kavgası hastanede bitti: Yaralılar var
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba oldukları öğrenilen 2 grubun tartışmasında olan oldu. Çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
KAVGADA 6 YARALI VAR
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.