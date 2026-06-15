Otomobiller çarpıştı; 1'i çocuk 3 yaralı

Burdur'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Dün akşam üzeri Hızırilyas Mahallesi Dorumdede Sokaktaki kavşakta S.A. yönetimindeki 45 ATD 731 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki 15 ADL 221 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A.'nın yara almadığı kazada diğer otomobilin sürücüsü S.S. ile oğlu A.M.S. (6) ve diğer araçta bulunan K.E.Ç. yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.