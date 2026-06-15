Hakkari'de yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Hakkari'de ot toplamak için gittikleri yaylada araçlarının arızalanması sonucu mahsur kalan 8 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Konak köyüne bağlı Zavite mezrası mevkisinde ot toplamak amacıyla yaylaya çıkan 8 kişi, araçlarının arızalanması nedeniyle dağlık alanda mahsur kaldı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.



Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda mahsur kalanlara ulaşan ekipler, bu kişileri bulundukları alandan tahliye ederek, Zavite Mezrası'na gitmelerini sağladı.