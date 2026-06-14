Rize'deki kaza bir ailenin sonu oldu! Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Rize'de meydana gelen trafik kazası bir ailenin felaketi oldu. Ardeşen ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Fatma Altıparmak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Adem Altıparmak idaresindeki 53 HR 291 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

(Foto: İHA)

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan ve eşi olduğu öğrenilen Fatma Altıparmak ise olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Altıparmak da hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.