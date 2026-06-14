Mardin'de iki ilçede yangın: Buğday tarlaları zarar gördü

Mardin’in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlarda, rüzgarın da etkisiyle toplam 230 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.