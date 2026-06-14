Antalya'da suç örgütüne dev operasyon! 200 milyon TL'lik vurguna el konuldu

Antalya'da polis ekiplerinin 16 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamuoyunda "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki araç, gayrimenkul ve banka hesaplarına el konuldu. Örgütün faaliyetlerine ilişkin önemli delillere ulaşıldığı öğrenildi.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç gruplarının ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda kamuoyunda "Altunlar" olarak bilinen suç örgütünün tüm üyelerinin deşifre edilerek örgütün gerçekleştirdiği yasadışı eylemlerinin tespiti amacıyla 18 Şubat 2025 tarihinde başlatılan projeli çalışmada önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu KOM ekipleri şüphelilerin, silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit, nitelikli yağma, örgütün faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, tefecilik yapmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, vergi usul kanununa muhalefet, banka kartları ve kredi kartları kanununa muhalefet, mala zarar verme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve 6136 SKM suçlarını işlediklerini tespit etti.

200 MİLYON TL'LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan tespitlerin ardından KOM ekipleri önceki gün saban saatlerinde örgüt faaliyetleri kapsamında suça karıştıkları tespit edilen toplam 91 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.

91 şüpheliden 22'sinin farklı suçlardan tutuklu olduğu belirlenirken, 69 şüpheli şahsın suç delilleri ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak, önceki gün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucu 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahıs yurtdışında olduğu tespit edildi. 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, bir miktar fişek ele geçirildi. Ayrıca; suçtan kaynaklandığı tespit edilen, şüphelilere ait araç ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 200 Milyon TL tutarında mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu.