Antalya'da korkutan yangın! Yıldırımın düştüğü orman alevlere teslim oldu

Yangın, Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi Bozburun mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında bölgeye düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.