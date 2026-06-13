Dağlarda kar kaldı, vadiler çiçek açtı: İki mevsim aynı ayda yaşanıyor

Van'da haziran ayında sıra dışı bir doğa tablosu ortaya çıktı. Yüksek rakımlı dağlarda kar örtüsü varlığını korurken, ovalar rengarenk çiçeklerle kaplandı. Kentte, aynı gün içinde hem kış hem de bahar görüntüleri yaşandı.

Van'ın yüksek kesimlerinde kış mevsiminin izleri sürerken, alçak rakımlı bölgelerde bahar tüm canlılığıyla devam ediyor. Özellikle Bahçesaray, Çatak ve Gevaş çevresindeki dağlarda kar örtüsü haziran ortasında da görülürken, ovalarda açan gelincikler ve farklı yabani çiçek türleri dikkat çekiyor. Rakım farkının belirgin olduğu kentte ortaya çıkan bu görüntü, Van'ın iklim ve coğrafi çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Van'da aynı anda iki mevsim yaşanıyor.

RAKIM FARKLI İKİ MEVSİMİ BİR ARAYA GETİRDİ

Van'ın dağlık yapısı, kent genelinde farklı iklim koşullarının aynı anda yaşanmasına neden oluyor. İHA'ya göre yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıkları düşük seyrederken, daha alçak alanlarda bahar koşulları etkisini sürdürüyor.

Haziran ayına rağmen yüksek kesimlerdeki dağ zirvelerinde kar örtüsü etkisini sürdürüyor. (Foto: İHA)

KAR ÖRTÜSÜ ZİRVELERDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde dağ zirveleri hala karla kaplı durumda. Haziran ayına rağmen erimeyen kar kütleleri, bölgenin sert iklim özelliklerini yansıtıyor.

Alçak rakımlı alanlarda açan rengarenk çiçekler doğaya bahar görünümü kazandırıyor.

OVALAR BAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Dağ etekleri ve ovalarda ise tamamen farklı bir manzara hakim. Kırmızı gelincikler, sarı ve mor çiçekler geniş alanları kaplayarak çevrede canlı bir görünüm oluşturuyor, doğayı adeta renk cümbüşüne dönüştürüyor. Karla kaplı zirveler ile çiçek açan ovaların aynı karede yer alması, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.