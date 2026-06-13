Batman’da zehir tacirlerine geçit yok! 1 tutuklama
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Batman’da narkotik ekiplerinin kent girişinde durdurduğu tırda 11 kilogram skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde şüpheli tır durduruldu.
Araçta yapılan aramada 11 kilogram skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri se adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.