Batman’da zehir tacirlerine geçit yok! 1 tutuklama

Batman’da narkotik ekiplerinin kent girişinde durdurduğu tırda 11 kilogram skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.