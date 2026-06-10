Evin bahçesinde korkutan misafir! Dev yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
Giriş Tarihi:
|
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesinde odunların arasında görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı özel ekipmanlarla yakalayarak yerleşim alanı dışına çıkardı. Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Olay, ilçeye bağlı Gürçayır beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Erkan Öztürk'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan odunların arasında bir yılan olduğu fark edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunların arasında saklanan yılanı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Özel ekipman yardımıyla yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden kontrol altına alındı.
Ekipler tarafından yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.