Evin bahçesinde korkutan misafir! Dev yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesinde odunların arasında görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı özel ekipmanlarla yakalayarak yerleşim alanı dışına çıkardı. Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.