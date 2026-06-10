Esenyurt'ta banka şubesine silahlı saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta gece yarısı motosikletle gelen şahıslar, Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi şubesini hedef alarak silahla ateş açtı. Sabah saatlerinde kurşun izlerinin fark edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri saldırının faili olduğu belirlenen M.Ç.'yi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi şubesinde meydana geldi.

Gece saatlerinde motosikletle gelen şüpheli ya da şüpheliler, banka şubesine silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği şubede maddi hasar oluşurken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah mesaiye gelen banka çalışanlarının camlardaki kurşun izlerini fark etmesi üzerine durum polise bildirildi.

OLAY YERİNDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, banka çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıda kullanılan mermilere ait kovanlar ile kurşun izleri üzerinde çalışma yaparak delil topladı. Çevredeki güvenlik kameraları ve teknik veriler de incelemeye alındı.

ORGANİZE EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.Ç.'nin kimliğini belirledi.

Şüphelinin saklandığı adrese düzenlenen operasyonda M.Ç. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, saldırının nedeni ve olaya karışmış olabilecek diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.