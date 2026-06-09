Malatya'da hukuk ofisi olarak kullanılan konteynerlerde yangın! İnceleme başlatıldı

Malatya'da saat 02.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde avukatların hukuk ofisi olarak kullandığı konteynerlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevlerin kaynağının henüz bilinmediği olay paniğe neden oldu.

ALEVLER DİĞER KONTEYNERLERE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler yan yana bulunan diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.