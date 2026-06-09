Malatya'da hukuk ofisi olarak kullanılan konteynerlerde yangın! İnceleme başlatıldı
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Malatya'da gece saatleri avukatların hukuk ofisi olarak kullandığı konteynerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyüyerek yan yana olan konteynerlere sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın 45 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Malatya'da saat 02.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde avukatların hukuk ofisi olarak kullandığı konteynerlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevlerin kaynağının henüz bilinmediği olay paniğe neden oldu.
ALEVLER DİĞER KONTEYNERLERE SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen alevler yan yana bulunan diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
ŞANS ESERİ YALANAN OLMADI
Yaralananın olmadığı olayda çok sayıda konteyner kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.