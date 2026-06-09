Keşan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Keşan trafik kazası, 9 Haziran 2026 Salı günü sabah saatlerinde Keşan-Mecidiye köyü kara yolunda meydana geldi. Dişbudak köyü yakınlarında yaşanan kazada Keşan'dan Mecidiye yönüne ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA DİŞBUDAK KÖYÜ YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

A.Ş. yönetimindeki 34 PJG 024 plakalı otomobil ile O.C. idaresindeki 16 TR 034 plakalı hafif ticari araç, Dişbudak köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler A.Ş. ve O.C. ile araçlarda bulunan T.İ., S.C. ve S.C. yaralandı.