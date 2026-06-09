Keşan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Keşan-Mecidiye köyü kara yolundaki kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Keşan trafik kazası, 9 Haziran 2026 Salı günü sabah saatlerinde Keşan-Mecidiye köyü kara yolunda meydana geldi. Dişbudak köyü yakınlarında yaşanan kazada Keşan'dan Mecidiye yönüne ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA DİŞBUDAK KÖYÜ YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ
A.Ş. yönetimindeki 34 PJG 024 plakalı otomobil ile O.C. idaresindeki 16 TR 034 plakalı hafif ticari araç, Dişbudak köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler A.Ş. ve O.C. ile araçlarda bulunan T.İ., S.C. ve S.C. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kazanın nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Keşan'daki trafik kazasında kaç kişi yaralandı?
Keşan-Mecidiye kara yolunda meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza nerede meydana geldi?
Kaza, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Keşan-Mecidiye köyü kara yolunda, Dişbudak köyü yakınlarında meydana geldi.
Yaralılar hangi hastaneye kaldırıldı?
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı mı?
Evet. Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Keşan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişinin tedavisi sürerken, olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Yetkililerin soruşturmaya ilişkin yeni açıklama yapması bekleniyor.