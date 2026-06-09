Edirne İpsala'da mera yangını ekipleri alarma geçirdi!
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy-Tevfikiye yolu Karabayır mevkiinde meralık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy-Tevfikiye yolu Karabayır mevkiinde meralık alanda yangın çıktı.
İpsala ilçesine bağlı Sultanköy-Tevfikiye yolu Karabayır mevkiinde meralık alandaki yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü