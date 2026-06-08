UFC Freedom 250 ne zaman, hangi kanalda? Maç kartı ve detaylar

UFC Freedom 250 için geri sayım sürüyor. ABD'nin kuruluşunun 250. yılı kapsamında düzenlenecek organizasyon, Beyaz Saray yerleşkesinde kurulacak özel oktagonda gerçekleştirilecek. Ilia Topuria ile Justin Gaethje'nin karşılaşacağı gece, Türkiye'de S Sport Plus'tan yayınlanacak.

ABD'nin kuruluşunun 250. yılı kapsamında planlanan UFC Freedom 250 organizasyonu için geri sayım sürüyor. Beyaz Saray yerleşkesinde kurulacak özel oktagonda gerçekleştirilecek etkinlik, dövüş sporu takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Organizasyonun yayın saati, yayın platformu ve maç kartı ise en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

UFC Freedom 250 organizasyonu Türkiye saatiyle 15 Haziran'da başlayacak. (Fotoğraf: UFC) UFC FREEDOM 250 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UFC Freedom 250, Türkiye saatiyle 15 Haziran Pazartesi günü saat 03.00'te başlayacak. Etkinlik, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece canlı olarak yayınlanacak. Ana kart karşılaşmalarının ise gecenin ilerleyen saatlerinde başlaması bekleniyor. UFC FREEDOM 250 HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK? Organizasyon, Türkiye'de S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmaları takip etmek isteyen izleyicilerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor. Bu nedenle yayın, abonelik sistemi üzerinden erişilebilecek. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

UFC Freedom 250, ABD'nin 250. kuruluş yılı kapsamında planlanan özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor. (Fotoğraf: UFC) UFC FREEDOM 250 ÖNEMİ NE? UFC Freedom 250, ABD'nin kuruluşunun 250. yılı kapsamında hazırlanan özel bir organizasyon olarak planlandı. Etkinliğin, Washington'daki Beyaz Saray yerleşkesinde kurulacak özel dövüş alanında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Organizasyonun bu yönü, UFC'nin standart numaralı etkinliklerinden ayrılan başlıca özelliklerden biri olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra farklı sıkletlerden tanınan dövüşçülerin aynı kartta yer alması da organizasyona yönelik ilgiyi artırıyor.