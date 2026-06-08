CHP'li İl Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na düştü! Akıntıya kapılan Erten için çalışma başlatıldı

Karabük-Zonguldak karayolunun Yesil köy mevkisinde ilerleyen bir otomobil yolculuk sırasında tuvalet molası verilmesiyle feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkanlığı Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yolculuk sırasında tuvalet molası verdi.

FOTO: İHA

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI



Durumu fark eden beraberindekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkanlığı Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Olayın duyulması üzerine CHP Karabük il başkanı Vedat Yaşar merkez ilçe başkanı Ali Yaşar ile partililer dolay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.