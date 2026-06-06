ABD’li oyuncu James Handy evinde katledildi! Korkunç cinayette şok detaylar
81 yaşındaki ABD’li usta aktör James Handy, California’nın Tarzana kentindeki evinin ön bahçesinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili, sevgilisinin oğlunun "Günahkar adamı ben öldürdüm" diyerek cinayeti kabul ettiği öne sürüldü.
California'nın Tarzana kentinde korkunç bir cinayet işlendi...
"Top Gun: Maverick" ve "Jumanji" gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle tanınan 81 yaşındaki ABD'li oyuncu James Handy, evinin bahçesidne ölü bulundu.
"AZ ÖNCE GÜNAHKAR ADAMI ÖLDÜRDÜM"
The Guardian'ın paylaştığı bilgilere göre, korkunç olay 3 Haziran günü saat 09.30 sularında meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine vardığında, Handy'nin göğsünden defalarca bıçaklandığını tespit etti.
Soruşturmanın en dikkat çeken detayı ise 911 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar oldu. Polis, yaptığı açıklamada, merkeze ulaşan bir kişinin "Az önce günahkar adamı öldürdüm" dediğini belirtti.
SEVGİLİSİNİN OĞLU GÖZALTINDA
Olay yerine giden ekipler, 44 yaşındaki Michael Gledhill'in teslim olduğunu ve polis memurlarına aranan kişinin kendisi olduğunu ifade ettiğini aktardı.
Handy'nin partnerinin oğlu olduğu belirtilen Michael Gledhill, cinayet şüphesiyle gözaltına alınadı. Şüpheli için 2 milyon dolar kefalet bedeli belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli, kurbanın kız arkadaşı olan annesiyle birlikte aynı adreste yaşıyor" denildi.
Sinema dünyasını yasa boğan kan dondurucu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.