ABD’li oyuncu James Handy evinde katledildi! Korkunç cinayette şok detaylar

"Top Gun: Maverick" ve "Jumanji" gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle tanınan 81 yaşındaki ABD'li oyuncu James Handy, evinin bahçesidne ölü bulundu.

Soruşturmanın en dikkat çeken detayı ise 911 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar oldu. Polis, yaptığı açıklamada, merkeze ulaşan bir kişinin "Az önce günahkar adamı öldürdüm" dediğini belirtti.

The Guardian'ın paylaştığı bilgilere göre, korkunç olay 3 Haziran günü saat 09.30 sularında meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine vardığında, Handy'nin göğsünden defalarca bıçaklandığını tespit etti.

SEVGİLİSİNİN OĞLU GÖZALTINDA

Olay yerine giden ekipler, 44 yaşındaki Michael Gledhill'in teslim olduğunu ve polis memurlarına aranan kişinin kendisi olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Handy'nin partnerinin oğlu olduğu belirtilen Michael Gledhill, cinayet şüphesiyle gözaltına alınadı. Şüpheli için 2 milyon dolar kefalet bedeli belirlendi.