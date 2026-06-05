Manisa'da acı olay! Üzerine cam devrilen genç işçi hayatını kaybetti

Manisa'da meydana gelen iş kazası yürekleri dağladı. Yunusemre ilçesindeki bir iş yerinde üzerine sanayi tipi cam levha devrilen 18 yaşındaki Ferhat Söyü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir iş yerinde çalıştığı öne sürülen Ferhat Söyü'nün üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle sanayi tipi cam levha düştü.

Olayı gören mesai arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Söyü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Söylü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.