Beykoz'da yanan İETT otobüsü küle döndü

Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Otobüsten yükselen alevleri farkeden şoför, aracı yol kenarına çekip yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

Yanan otobüste küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Beykoz'da yanan İETT otobüsünden görüntü

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, İETT otobüsü demir yığınına döndü. Polis ve İETT görevlileri olay yerinde inceleme yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.