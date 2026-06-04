Kahvehane önünde kanlı pusu! Pompalı dehşetinde tutuklama kararı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki kişi arasında yaşanan husumet, pompalı tüfekli saldırıya dönüştü. Dün Akgün Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muhammet Kutluay ile olayla ilgisi bulunmayan Halit Tokul yaralanırken, saldırının şüphelisi A.K. tutuklandı. Kahvehane önünde gerçekleştirilen saldırı çevrede büyük panik yaratırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi. Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanan şüphelilerden biri cezaevine gönderildi.

Kula'da dün yaşanan olay ilçeyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre aralarında uzun süredir husumet bulunan A.K. ile Muhammet Kutluay arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, olayın bununla sınırlı kalmaması yeni bir saldırının fitilini ateşledi.

GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTI

Kavgadan sonra motosikletle bölgeden uzaklaşan A.K., bir süre sonra yanında Ö.O. ile yeniden olay yerine geldi. Motosikletten inen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle kahvehane önünde bulunan Muhammet Kutluay'a ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Kutluay ağır yaralanırken, olayla ilgisi olmadığı belirtilen Halit Tokul da bacaklarından yaralandı.

Silah sesleriyle birlikte bölgede büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS KAÇIŞA İZİN VERMEDİ

Saldırının ardından kaçan A.K. ve Ö.O.'nun yakalanması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi'nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ağır yaralanan Muhammet Kutluay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Halit Tokul'un ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.