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Kafede kadın garsona dehşeti yaşattı! Polis her yerde arıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kafede kadın garsona dehşeti yaşattı! Polis her yerde arıyor

İstanbul Avcılar'da gece gittiği kafede taşkınlık yapan müşteri hakkında, kadın çalışanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ispartakule'de bulunan kafeye gece saatlerinde gelen bir müşteri, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlattı. Bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.

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Tezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştı. Kafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, polise şikayetçi oldu.

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