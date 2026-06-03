Koyun sürüsünden kaçarken dehşet saçtı: Çoban ve oğlu hayatını kaybetti

Van'da seyir halinde ilerleyen bir otomobil koyun sürüsüne çarpmamak için ani manevra yaparak yol kenarındaki çoban ve oğluna çarptı. Kazada çoban Musa Tunç ile oğlu Y.T. hayatını kaybederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra sırasında yol kenarında çoban ve oğluna çarptı. Meydana gelen trafik kazasında çoban hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

BABA VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari'ye seyir halinde olan Ü.K. yönetimindeki 34 EAP 512 plakalı Opel marka otomobil, önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak amacıyla manevra yaptı. Manevra sırasında kontrolden çıkan otomobil, çoban Musa Tunç ile oğlu Y.T.'ya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Y.T.'nin tedavisi devam ediyor. Kazanın ardından sürücü Ü.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Avukat olan sürücü Ü.K., Van'dan müvekkil görüşmesinden Hakkari'ye döndüğü sıra kazaya karıştı.