Kayseri'de metruk binada yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında tek katlı metruk binada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak'ta metruk halde bulunan müstakil ikamette henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Foto: DHA ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ikamette kimsenin olmadığı belirlenirken, soğutma çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.