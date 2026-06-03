Karabük'te yağış sonrası korkunç manzara: Toprak kütlesi yola düştü

Sağanğın etkili olduğu Karabük'te yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle toprak kütlesi yola kadar ulaştı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.