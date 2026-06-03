Kahvehane önünde dehşet! Pompalıyla geri döndü: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan tartışma, pompalı tüfekli saldırıya dönüştü. Kahvehane önünde yaşanan olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganın olay yerinden ayrıldıktan sonra silahla geri dönmesi ve ateş açması büyük paniğe neden oldu. Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı ilçeyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan A.K. ile Muhammet K. arasında kahvehane önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan gerginlik sırasında Muhammet K.'nin motosiklet üzerindeki A.K.'ye tokat attığı öne görüldü.

GERİ DÖNDÜ, TETİĞE BASTI!

Olayın ardından bölgeden ayrılan A.K., yanındaki Ö.O. ile birlikte evine giderek pompalı tüfek aldı. Kısa süre sonra yeniden kahvehanenin önüne gelen A.K., motosikletten iner inmez Muhammet K.'ye doğru ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Muhammet K. ile olayla ilgisi bulunmayan Halit T.'nin bacaklarına isabet etti. Kahvehane önünde büyük panik yaşanırken vatandaşlar can havliyle kaçıştı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Saldırı sırasında Muhammet K.'nin yanında oturan bir kişi, eline aldığı sandalye ile saldırgana müdahale etti. Ardından A.K.'yi boynundan tutarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan Muhammet K. ise saldırganın elindeki pompalı tüfeği alarak dipçiğiyle vurdu.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, A.K. ve beraberindeki Ö.O. olay yerinden kaçtı.

KAÇTILAR AMA UZAKLAŞAMADILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet K., ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan A.K. ile Ö.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kahvehane önünde yaşanan tartışma, saldırganın silahla geri dönmesi, ateş açması ve sonrasında yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın motosikletten inerek doğrudan ateş açtığı ve sonrasında yaşanan kaos net şekilde görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.