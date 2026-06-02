Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı
Haziran ayının ilk günlerinde yurt genelinde hava sıcaklıkları kendisini göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi başta olmak üzere birçok bölgede yerel sağanak yağışlar kapıda. Megakent İstanbul günü parçalı bulutlu geçirirken, başkent Ankara dahil pek çok kentte öğle saatlerinden sonrası için yağış alarmı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HARİTALI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre, haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde kelimenin tam anlamıyla "gök gürültülü sağanak" alarmı verildi. Salı gününden başlayarak cumartesi gününe kadar yurdun çok büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan yağışlı hava dalgası, özellikle iç, kuzey ve doğu kesimlerde şiddetini artıracak.
2 HAZİRAN SALI: YAĞIŞ DALGALI ŞEKİLDE YURT GENELİNDE ETKİLİ
5 günlük haritanın ilk verilere göre, haftanın ikinci gününde Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batı ve güney kesimleri ile Karadeniz genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kendini gösterecek. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda da şimşekler çakacak.