CANLI YAYIN

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı

Haziran ayının ilk günlerinde yurt genelinde hava sıcaklıkları kendisini göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi başta olmak üzere birçok bölgede yerel sağanak yağışlar kapıda. Megakent İstanbul günü parçalı bulutlu geçirirken, başkent Ankara dahil pek çok kentte öğle saatlerinden sonrası için yağış alarmı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 1

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HARİTALI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre, haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde kelimenin tam anlamıyla "gök gürültülü sağanak" alarmı verildi. Salı gününden başlayarak cumartesi gününe kadar yurdun çok büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan yağışlı hava dalgası, özellikle iç, kuzey ve doğu kesimlerde şiddetini artıracak.

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 2

2 HAZİRAN SALI: YAĞIŞ DALGALI ŞEKİLDE YURT GENELİNDE ETKİLİ

5 günlük haritanın ilk verilere göre, haftanın ikinci gününde Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batı ve güney kesimleri ile Karadeniz genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kendini gösterecek. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda da şimşekler çakacak.

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 3

3 HAZİRAN ÇARŞAMBA: ŞİMŞEKLER BU KEZ MERKEZ VE KUZEYDOĞUDA ÇAKACAK

Hafta ortasında yağışlar batı kıyılarından biraz çekilse de iç ve doğu kesimlerde etkisini daha da sertleştirecek. Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Batı Anadolu ve Ege kıyıları ise daha sakin, parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 4

4 HAZİRAN PERŞEMBE: YAĞIŞ ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR, ORTA ANADOLU'DA SAĞANAK VAR

Perşembe günü haritası incelendiğinde, Orta Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde şimşekli ve gök gürültülü yağışların yerini yer yer düz sağanak yağış simgelerine bıraktığı görülüyor. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da ise gök gürültülü hareketlilik aynen devam edecek. Ege ve Batı Marmara ise bulutlu ve güneşli aralıklarla günü tamamlayacak.

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 5

5 HAZİRAN CUMA: HAFTA SONU ÖNCESİ YAĞIŞ ŞERİDİ DİKİNE UZANIYOR

Cuma günü, adeta yurdun tam ortasından diklemesine inen bir yağış koridoru oluşuyor. İç Anadolu'nun tamamı, Akdeniz Bölgesi'nin iç kısımları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey şeridi gök gürültülü sağanak yağışla sarsılacak. Marmara ve Ege bölgeleri ise az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle hafta sonuna merhaba diyecek.

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 6

6 HAZİRAN CUMARTESİ: YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYIYOR

Hafta sonunun ilk gününde batı bölgelerimiz (Marmara ve Ege) parçalı ve az bulutlu bir havanın tadını çıkaracak. Ancak İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu ise hafta boyunca olduğu gibi parçalı ve az bulutlu yapısını koruyacak.

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 7

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yaz sıcakları derken aniden bastıracak! Ankara dahil birçok ile sağanak alarmı - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın