Şişli'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Şişli'de kontrolden çıkarak ters dönen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde ilerleyen 20 U 2733 plakalı otomobil, sürücü İ.Ö'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü.



Kazadan yara almadan kurtulan sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ters dönen otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.