Siirt'te yürekleri yakan olay! Babanın kullandığı kepçenin altında kaldı

Siirt’in Pervari ilçesinde, 3 yaşındaki Muhammed Aydınalp, babasının kullandığı kepçenin manevrası sırasında altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsinin ardından Kilis köyünde defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Pervari ilçesi Kilis köyünde meydana geldi. Mustafa Aydınalp, ailesiyle köy kırsalındaki bahçeye gitti. Bahçede çalışma yapan Mustafa Aydınalp'in manevra yaptığı iş makinesi, oğlu Muhammed'e çarptı. Muhammed Aydınalp iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Muhammed Aydınalp'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammed'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, gece saatlerinde Kilis köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.