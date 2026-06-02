Mersin'de denizde fenalaşan adamdan acı haber!
Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize giren otel işletmecisi Osman Ulu, kardeşiyle birlikte denizde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde akşam saatlerinde ilçedeki plajda kardeşiyle denize giren Osman Ulu, iddiaya rahatsızlanıp, boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Ulu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ulu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı