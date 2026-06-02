M2 metrosunda korku dolu anlar! Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı

İstanbul'un en yoğun metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan olay, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir kişinin raylara atlaması üzerine istasyon geçici olarak işletmeye kapatılırken, bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Metro İstanbul, seferlerin kontrollü şekilde sürdürüldüğünü ve hatta düzenlemeye gidildiğini açıkladı.