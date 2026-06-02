M2 metrosunda korku dolu anlar! Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı
İstanbul'un en yoğun metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan olay, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir kişinin raylara atlaması üzerine istasyon geçici olarak işletmeye kapatılırken, bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Metro İstanbul, seferlerin kontrollü şekilde sürdürüldüğünü ve hatta düzenlemeye gidildiğini açıkladı.
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, hattın en yoğun duraklarından biri olan Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda yaşandı.
Metro İstanbul tarafından yapılan ilk açıklamada, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun geçici olarak işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Olayın ardından hatta yeni bir işletme düzenlemesine gidildi.
Metro İstanbul tarafından yapılan ikinci açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde sürdürüldüğü, Osmanbey ile Levent istasyonları arasında ise ring sefer uygulamasına geçildiği bildirildi.