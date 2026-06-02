Lüleburgaz'da elektrikli bisiklet faciası! Batarya patladı sürücü ölümden döndü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir elektrikli bisikletin bataryasının patlaması korku dolu anlara neden oldu. Patlamanın ardından alev alan bisiklet çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Yangın çevre esnafının yardımıyla büyümeden söndürüldü.