Lüleburgaz'da elektrikli bisiklet faciası! Batarya patladı sürücü ölümden döndü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir elektrikli bisikletin bataryasının patlaması korku dolu anlara neden oldu. Patlamanın ardından alev alan bisiklet çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Yangın çevre esnafının yardımıyla büyümeden söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün saat 16.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi Kelkit Sokak'ta seyir halinde ilerleyen elektrikli bisiklet sürücüsü bataryasının patlamasıyla ölümden döndü.
YARALANARAK KURTULDU
Henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda patlayarak alev aldı. Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu. Çevrede bulunan esnafın yangın battaniyesiyle yaptığı müdahale sonucu alevler büyümeden kontrol altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.