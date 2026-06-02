Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan lastikçide meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Hakkı Umut Çamurcan, lastiğini tamir ettiği TIR'ın körüğünün patlaması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çamurcan'ın tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir lastikçi ağır yaralandı. Olay, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 10.30 sıralarında Kargalıhanbaba Mahallesi'nde D-100 kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan lastikçide yaşandı.

TIR'IN KÖRÜĞÜ PATLADI

Edinilen bilgilere göre Hakkı Umut Çamurcan, bir TIR'ın lastiğinde tamir çalışması yaptığı sırada aracın körüğü patladı. Patlama sonucu oluşan basınç, 25 yaşındaki lastikçinin ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çamurcan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisi devam eden Hakkı Umut Çamurcan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma yürütüyor. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor